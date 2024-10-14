وزير الشباب والسفيرة الإيرلندية يبحثان التعاون

الوكيل الإخباري- بحث وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، وسفيرة جمهورية إيرلندا ماريان بولجر، اليوم الاثنين، تعزيز التعاون الشبابي والرياضي المشترك بين البلدين الصديقين.

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وثمن الشديفات خلال اللقاء، عمق العلاقات بين الأردن وإيرلندا في مختلف المجالات لا سيما في المجال الشبابي، مشيرا إلى مواقف الأردن الثابتة تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المكثفة والمتواصلة إقليميا ودوليا لوقف العدوان على قطاع غزة، وضمان مواصلة تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للأشقاء الى القطاع.



واستعرض الشديفات خطط وبرامج الوزارة الرامية إلى تمكين الشباب وبناء مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار، معربا عن تطلعه لتعزيز أوجه العمل الشبابي والرياضي المشترك، في إطار محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب، وبما يترجم التوجهات الملكية نحو الشباب؛ بتنمية وتطوير الشباب والنهوض بهم.