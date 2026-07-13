وزير الشباب يبحث مع أندية المحترفين في إربد مشروع تأهيل أرضية ملعب الحسن

الوكيل الإخباري- بحث وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، وأندية دوري المحترفين في محافظة إربد، بحضور نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم مروان جمعة، ومحافظ إربد فراس أبو الغنم، وأمين عام الوزارة الدكتور مازن أبو بقر، ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، واقع مشروع تأهيل أرضية ستاد الحسن للشباب، والذي يخضع لأعمال صيانة شاملة، وتغيير أرضية الملعب.

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وقال العدوان إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتهيئة المرافق الشبابية والرياضية لخدمة الحركة الشبابية والرياضية وتمكين أندية المحافظة من إقامة فعالياتها الرياضية، مبينا أن مدينة الحسن للشباب، تشهد أعمال صيانة شاملة لجميع المرافق بما يتوافق مع المتطلبات الآسيوية والدولية.



وأضاف، أنه متابعة لاجتماع مجلس الوزراء في محافظة إربد، وتوجيه رئيس الوزراء بطرح عطاء لتغيير أرضية الملعب وصيانته، عملت الوزارة على طرح العطاء والبدء بتنفيذ المشروع، لافتا إلى الأسباب التي حالت دون تنفيذ العطاء في الوقت المحدد، وتمثلت في العيوب الفنية لشبكة التصريف والبنية التحتية اسفل أرضية الملعب والتي تم تنفيذها سابقا في عام 2016، ما دفع الوزارة إلى الاستعانة بالجهات المختصة كالجمعية العلمية الملكية، وزارة الأشغال، وتشكيل لجنة فنية للوقوف على التحديات التي تواجه استكمال تنفيذ المشروع.



وبين العدوان أن اللجنة الفنية أكدت أن أرضية الملعب لا تحتاج لصيانة فقط بل تحتاج إلى إعادة تنفيذ بشكل كامل، حيث كان من المقرر في بداية العطاء المتفق عليه حفر 30 سم، وتغيير التربة الزراعية وتغيير العشب الطبيعي فقط، لكن بعد الحفر تبين أنه لا بد من زيادة الحفر إلى 110 - 120 سم، وتغيير المواد الأولية كافة التي تم وضعها في العطاء السابق الذي كان في العام 2015-2016، إلى جانب ظهور مشكلة في شبكة تصريف المياه كانت تؤدي لتعطيل الملعب كل عام بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، بسبب الأمراض والفطريات التي تصيب العشب الطبيعي في الملعب.



وأشار إلى أن الخطوات المقبلة تتضمن إنشاء بنية تحتية متكاملة حتى لا يتكرر توقف الملعب في السنوات المقبلة، مبينا أنه سيتم تكثيف الجهود مع الاتحاد الأردني لكرة القدم ووزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية، والدائرة الهندسية في الوزارة، والمشرفين في مدينة الحسن، لتنفيذ المشروع خلال المدة الزمنية الأقصر، حيث من المتوقع أن تتم العملية كاملة لتنفيذ المشروع قرابة 120 يوما.



وأكد العدوان أنه تم الحديث مع الجهات المختصة بخصوص عدم مطابقة أرضية الملعب للعطاء الذي تم تنفيذه بين عامي 2015 و2016، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تخصيص مخصصات مالية إضافية لتنفيذ أعمال الصيانة لمرافق مدينة الحسن للشباب.



من جانبه، أكد جمعة أنه سيتم التنسيق مع الوزارة للوقوف على مراحل تنفيذ العطاء كافة والتأكد من كل مرحلة، ووضع الحلول البديلة لإقامة مباريات مرحلة الذهاب من بطولة الدوري المقبل.



من جانبهم، ثمن رؤساء نوادي الحسين إربد عامر أبو عبيد، والرمثا خالد الزعبي، ودوقره خالد الشلول، والعربي يوسف الخصاونة، إقامة هذه الزيارة الميدانية والحوار المباشر مع جميع الجهات المعنية للوقوف على تفاصيل المشروع كافة، مؤكدين دعم إجراءات الوزارة في تعديل مواصفات العطاء بما يضمن تنفيذ المشروع بالشكل الصحيح واستدامة أرضية الملعب، وأوصوا على ضرورة تطوير مرافق المعلب لتتوافق مع الشروط الآسيوية، وضرورة توفير ملاعب تدريبية للأندية في الشمال، وزيادة الدعم نظرا للضرر الذي سيلحق بأندية نتيجة عدم لعبها بملعب الحسن خلال المدة المقررة لإغلاقه.