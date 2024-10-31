وزير الشباب يتفقد جاهزية مدينة الحسن للشباب في إربد

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات اليوم الخميس، جاهزية مرافق مدينة الحسن للشباب في محافظة إربد، تمهيدا لاستضافة مباريات دوري المحترفين.

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وقال الشديفات خلال جولة ميدانية في المدينة إن الوزارة لن تألو جهدا في تهيئة المنشآت والمرافق الرياضية واستدامتها بالمتابعة الأولية لأعمال الصيانة والإنشاءات، مؤكدا أن مدينة الحسن ستعود لتألقها السابق، حيث تحتضن إربد 3 أندية محترفين تعد شريكا رئيسيا في هذا النجاح إلى جانب مجلس المحافظة.



وبين الشديفات أن التحسينات تضمنت إعادة تأهيل أرضية الملعب ليصبح جاهزا لاستقبال المباريات، واستبدال حوالي 1000 مقعد في الملعب بسبب تلفها، وتحديث نظام الإنارة، وإعادة تجهيز غرف اللاعبين وقاعة الجمباز مع الاهتمام بأعمال النظافة، ودهان أسوار المدينة والساحات المحيطة، ومتابعة إجراءات السلامة العامة مع وضع خطط لإعادة تأهيل مضمار الجري وتنظيم وضع المسبح وتعزيز خدمات الاشتراكات المقدمة للمواطنين.



من جهته، قدم مدير مدينة الحسن عمر العزام شرحا حول الإجراءات التحسينية التي نفذتها الإدارة لإعادة تأهيل مرافق المدينة.



وقال، إن إدارة المدينة مستمرة في تنفيذ الخطوات اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة، وتطوير المنشآت لضمان جودة المرافق وتلبية احتياجات المرتادين، واستمرار التغيير الإيجابي ولإعادة مدينة الحسن إلى دورها الريادي الرياضي والاجتماعي في المنطقة.