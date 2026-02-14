وزير الشباب يتفقد مركزي شباب وشابات الديسة والقويرة

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان اليوم السبت، مركزي شباب وشابات الديسة ومركز شباب القويرة في محافظة العقبة، في إطار متابعة تنفيذ البرامج والوقوف على الاحتياجات الشبابية.

