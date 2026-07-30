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وزير الشباب يتفقد مشروع تأهيل أرضية ستاد مدينة الحسن في إربد

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أرشيفية
 
الخميس، 30-07-2026 10:47 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، يرافقه النائب الدكتور إياد جبرين، ومدير شباب محافظة إربد عيسى الطوالبة، ومدير مدينة الحسن للشباب عبدالله بني ياسين، مساء اليوم الخميس، سير العمل في مشروع تأهيل أرضية ستاد مدينة الحسن للشباب في محافظة إربد.

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واطلع الدكتور العدوان خلال الجولة، على مراحل تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز، واستمع إلى إيجاز مفصل حول الأعمال المنفذة وخطة استكمال المشروع، مؤكداً أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وتطبيق أعلى المعايير الفنية والهندسية لضمان جودة التنفيذ.


وأكد، أن مشروع تأهيل أرضية ستاد الحسن يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير المنشآت الرياضية والارتقاء بالبنية التحتية، بما يضمن جاهزية الملعب لخدمة الحركة الرياضية واستضافة البطولات والمنافسات المحلية والدولية، وتوفير بيئة رياضية آمنة تلبي احتياجات الرياضيين والأندية، ويرتقي بالبنية التحتية الرياضية في محافظة إربد.


وعلى صعيد متصل، رعى العدوان فعاليات الاحتفال الذي نظمه نادي الكرمل الرياضي بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين، وذلك بحضور النائب الدكتور إياد جبرين، ومستشار وزير الشباب بسام الخلايلة، ورئيس النادي راكان محمود.


وتضمنت فعاليات الحفل، كلمة للنائب الدكتور إياد جبرين، وكلمة لرئيس النادي راكان محمود، أكدا خلالها أهمية الاحتفال بعيد الاستقلال، باعتباره محطة وطنية تجسد مسيرة الإنجاز والعطاء، وتسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، وتمكين الشباب من الإسهام الفاعل في مسيرة التحديث والتنمية في الأردن.


كما اشتملت الفعاليات على قصيدة وطنية ألقتها الشاعرة أرجوان أبو الهنا، إلى جانب مباراة جمعت قدامى فريق بلدية لواء الهاشمية وقدامى لاعبي نادي الكرمل، وسط أجواء وطنية جسدت معاني الاعتزاز بالاستقلال ومسيرة الوطن.


وفي نهاية الحفل، كرم العدوان الكابتن جمال ذيب العايدي، أحد أبناء النادي ولاعبيه السابقين، تقديرا لعطائه ومسيرته الرياضية.

 
 


gnews

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