وزير الشباب يلتقي فريق "بُكلان للتنمية"

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، وفدا من فريق "بكلان للتنمية" في مقر الوزارة، حيث شدد على التزام الوزارة بتنفيذ الرؤى الملكية السامية المتعلقة بتمكين الشباب وتنمية قدراتهم وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة.
وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج متعددة في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى إطلاق خطط تنفيذية طموحة مثل استراتيجية الشباب والسلام والأمن على المستوى العربي .
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