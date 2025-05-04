وزير الشباب يلتقي فريق "بُكلان للتنمية"

الوكيل الإخباري- أكد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، أهمية تعزيز التعاون مع المبادرات الشبابية الفاعلة، التي تواكب تطلعات الشباب وتسهم في تمكينهم على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات السلام والأمن والتنمية المجتمعية.

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جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، وفدا من فريق "بكلان للتنمية" في مقر الوزارة، حيث شدد على التزام الوزارة بتنفيذ الرؤى الملكية السامية المتعلقة بتمكين الشباب وتنمية قدراتهم وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة.