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وزير الشباب يلتقي فريق "بُكلان للتنمية"

وزير الشباب يلتقي فريق "بُكلان للتنمية"
وزير الشباب يلتقي فريق "بُكلان للتنمية"
 
الأحد، 04-05-2025 06:49 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، أهمية تعزيز التعاون مع المبادرات الشبابية الفاعلة، التي تواكب تطلعات الشباب وتسهم في تمكينهم على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات السلام والأمن والتنمية المجتمعية.

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جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، وفدا من فريق "بكلان للتنمية" في مقر الوزارة، حيث شدد على التزام الوزارة بتنفيذ الرؤى الملكية السامية المتعلقة بتمكين الشباب وتنمية قدراتهم وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة.


وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج متعددة في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى إطلاق خطط تنفيذية طموحة مثل استراتيجية الشباب والسلام والأمن على المستوى العربي .

 
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وزير الشباب يلتقي فريق "بُكلان للتنمية"

أخبار محلية وزير الشباب يلتقي فريق "بُكلان للتنمية"



 
 





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