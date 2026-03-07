وزير الصحة: تغيير أماكن 41 مركز صحي مُستأجر غير ملائم

11:04 ص

الوكيل الإخباري- وجّه وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بتغيير أماكن 41 مركز صحي مستأجر غير ملائم وإيجاد مواقع جديدة تليق بتقديم الخدمة الطبية المناسبة وتتواءم مع المتطلبات التي تشترطها وزارة الصحة ودعمها بكوادر مناسبة لحجم العمل. اضافة اعلان





ويأتي هذا التوجيه استناداً إلى نتائج الزيارات التي نفذتها فرق المتابعة الفنية التي شكلها الوزير البدور قبل 3 اشهر للقيام بزيارات ميدانية مفاجئة بهدف الاطلاع على الواقع الفني والطبي فيها، ورصد الأعطال والنواقص بشكل مباشر، ورفع التقارير التي تتضمن الملاحظات الفنية( عدد الكوادر والأجهزة ) والانشائية والتوصيات اللازمة، بما يسهم في تسريع معالجة التحديات وتجاوز حلقات التأخير الإدارية، وضمان سرعة اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وجودة أعلى ودون انقطاع.



وأظهرت نتائج هذه الجولات الميدانية أن عدداً من المراكز الصحية القائمة لا يلبي المتطلبات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية الأولية وفق المعايير المعتمدة، سواء من حيث الجوانب الإنشائية أو الفنية أو توفر المساحات المناسبة للخدمات الطبية، الأمر الذي يستدعي التوجه نحو استئجار مبان بديلة أكثر ملاءمة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بالاضافة إلى إجراء صيانة لمباني المراكز المملوكة للوزارة.



وفي ضوء ذلك، وجّه الوزير مدراء مديريات الصحة إلى تحديد المواصفات المطلوبة للمباني البديلة، بما يشمل المساحات المناسبة والبنية التحتية المؤهلة وتوفر متطلبات السلامة وسهولة الوصول للمراجعين، بما يضمن توفير بيئة صحية مناسبة لتقديم الخدمات الطبية وتحسين ظروف العمل للكوادر الصحية.



وأكد الدكتور البدور استمرار استكمال الزيارات الميدانية من قبل الفرق خلال الفترة المقبلة، والتي قامت لغاية الان بتفقد وزيارة 252 موقعاً على ان تكمل عملها لزيارة باقي المراكز ورفع التقارير لمكتب الوزير لاتخاذ الإجراء اللازم لتحسين تقديم الخدمة في هذه المراكز ،لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة من قبل الحكومة ورئيسها الدكتور جعفر حسان لتحسين بيئة تقديم الخدمات في المنشآت.



والمراكز الصحية الـ41 التي سيتم استبدال مبانيها هي:

اليادودة الأولي واللبن الأولي في محافظة العاصمة.

وعوجان الأولي وحي الجندي الأولي والزواهرة الأولي وحي نصار الفرعي والسخوت الفرعي والدهيثم الأولي في محافظة الزرقاء.

والغربي الأولي وجرينة الأولي والريادي في محافظة مأدبا.

والحسين (صنفحة) الأولي في محافظة الطفيلة.

والمرج وجوزا ودمنه الأولي والحسينية الأولي في محافظة الكرك.

ورمانة الأولي والخندق الأولي وصافوط وبيوضة الشرقية الأولي في محافظة البلقاء.

والحدادة الأولي في محافظة جرش.

والاستقلال الأولي وراسون الأولي وثغرة زبيد الفرعي ومحنا الأولي في محافظة عجلون.

وعلعال الأولي وفوعرا الأولي وحور الأولي وتقبل وأم الجدايل الفرعي ودوقرا الأولي وسوم الأولي وحوفا الأولي وسما الروسان الأولي وكفر راكب الأولي وصمد الأولي وكفرابيل الأولي وبيت إيديس الأولي في محافظة إربد.

والنهضة الأولي والأكيدر الفرعي وبريقا الفرعي وروضة الأمير حمزة الفرعي في محافظة المفرق.





