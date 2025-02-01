وزير الصحة يفتتح مركز صحي عبين وعبلين الأولي في عجلون

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم السبت، مركز صحي عبين وعبلين الأولي في محافظة عجلون.

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وأكد الهواري خلال الافتتاح، أن عملية التحديث والتطوير في القطاع الصحي مستمرة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.



وقال إن الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى التوسع في الخدمات الصحية أفقيًا وعموديًا، بما يعزز مكانة الأردن في المجال الطبي.