 
السبت 2025-02-01 03:43 م
 

وزير الصحة يفتتح مركز صحي عبين وعبلين الأولي في عجلون

وزارة الصحة
وزارة الصحة
السبت، 01-02-2025 03:05 م

الوكيل الإخباري-    افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم السبت، مركز صحي عبين وعبلين الأولي في محافظة عجلون.

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وأكد الهواري خلال الافتتاح، أن عملية التحديث والتطوير في القطاع الصحي مستمرة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.


وقال إن الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى التوسع في الخدمات الصحية أفقيًا وعموديًا، بما يعزز مكانة الأردن في المجال الطبي.


وأضاف أن الوزارة تعمل بوتيرة متسارعة للتخلص من أبنية المراكز الصحية المستأجرة واستبدالها بأخرى مملوكة لها لضمان استدامة الخدمات الصحية وتحسين بيئتها التشغيلية.

 
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