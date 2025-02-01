وزير الصحة يفتتح مركز صحي عبين وعبلين الأولي في عجلون

وأكد الهواري خلال الافتتاح، أن عملية التحديث والتطوير في القطاع الصحي مستمرة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
وقال إن الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى التوسع في الخدمات الصحية أفقيًا وعموديًا، بما يعزز مكانة الأردن في المجال الطبي.
وأضاف أن الوزارة تعمل بوتيرة متسارعة للتخلص من أبنية المراكز الصحية المستأجرة واستبدالها بأخرى مملوكة لها لضمان استدامة الخدمات الصحية وتحسين بيئتها التشغيلية.
-
أخبار متعلقة
-
ضمان القروض تطلق مع GIZ منصة "الربط الإلكتروني الخاصة بالجهات المشاركة"
-
بدء اجتماع وزاري عربي بمشاركة الأردن في القاهرة
-
مبادرة أردنية عراقية لتأسيس اتحاد عربي للصناعات
-
مستشفى البشير: أغلب المراجعين يعانون من التهابات تنفسية بمختلف مستوياتها
-
انطلاق فعاليات الأسبوع العربي للتوعية بمرض السرطان
-
الرفاعي: 750 مستثمراً يقدمون طلبات لاستئجار مقاطع بالمنطقة الحرة السورية الأردنية
-
مدير الأمن العام يستقبل كتلة عزم النيابية
-
النزاهة" تبدأ سلسلة برامج تدريبية لممثلي الرقابة الداخلية بالقطاع العام