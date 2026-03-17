وزير الصناعة والتجارة: القمح يغطي الاستهلاك المحلي 9 أشهر.. والسلع الأساسية من شهرين إلى أربعة

الوكيل الإخباري- كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن مخزون الأردن من مادة القمح يغطي الاستهلاك المحلي نحو 9 أشهر، لافتا إلى وجود 544 ألف طن مخزنة لدينا الآن، بالإضافة إلى 356 ألف طن متعاقد عليها.





وقال القضاة خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن مخزون السكر يغطي الاستهلاك المحلي أقل من 3 أشهر، فيما يغطي مخزون المملكة من الأرز نحو 4 أشهر، ويغطي مخزوننا من الزيت بين شهرين إلى أربعة أشهر.



وأضاف أن مخزون الأردن من الشعير يغطي استهلاكنا المحلي أكثر من 8 أشهر، فيما يغطي مخزون الذرة العلفية التي تستخدم في تربية الدواجن نحو 4 أشهر.



وأشار القضاة إلى ارتفاع كلف الشحن بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، بالإضافة إلى زيادة رسوم التأمين المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.



وبيّن أن الوزارة لديها خطط طوارئ للتعامل مع مختلف الظروف في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن الاردن استفاد من تجربة جائحة كورونا في توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.





