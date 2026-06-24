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وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعا غذائيا في مدينة الحسن الصناعية

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أرشيفية
 
الأربعاء، 24-06-2026 04:09 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة اليوم الأربعاء، أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الرائدة في المملكة التي حققت قصص نجاح متميزة ووصلت منتجاتها إلى مختلف الأسواق الخارجية.

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جاء ذلك خلال افتتاحه في مدينة الحسن الصناعية، مصنعا لصناعة المواد الغذائية، بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات ومدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات ورئيس مجلس الإدارة للمدن عبيد ياسين، وعدد من النواب.

 

وقال القضاة إن الصناعات الغذائية الأردنية من أبرز القطاعات الصناعية القادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، من خلال تكاملها مع القطاع الزراعي واعتمادها على مدخلات إنتاج محلية، بما يسهم في تعزيز سلاسل التوريد الوطنية ودعم المزارعين وتوجيه الإنتاج الزراعي نحو المحاصيل التي تلبي احتياجات الصناعة.


وأكد أن المشروع يسهم في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلية من منتجات البطاطس، ويواكب التحولات المتسارعة في الأنماط الاستهلاكية التي تتجه بصورة متزايدة نحو المنتجات المجمدة والخضروات المصنعة، ما يعزز قدرة القطاع الصناعي على الاستجابة لمتطلبات السوق المحلية والإقليمية.


وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به غرفة صناعة الأردن في تعزيز التكامل الصناعي الغذائي القائم على مدخلات الإنتاج المحلية، مبينا أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الصناعي والمشاريع الإنتاجية التي تعتمد على المواد الخام و مدخلات الإنتاج المحلية وتحقق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.


وبين أن مثل هذه المشاريع تمثل نموذجا يحتذى في تحقيق القيمة المضافة وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.

 
 


gnews

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