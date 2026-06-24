وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعا غذائيا في مدينة الحسن الصناعية

جاء ذلك خلال افتتاحه في مدينة الحسن الصناعية، مصنعا لصناعة المواد الغذائية، بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات ومدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات ورئيس مجلس الإدارة للمدن عبيد ياسين، وعدد من النواب.
وأكد أن المشروع يسهم في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلية من منتجات البطاطس، ويواكب التحولات المتسارعة في الأنماط الاستهلاكية التي تتجه بصورة متزايدة نحو المنتجات المجمدة والخضروات المصنعة، ما يعزز قدرة القطاع الصناعي على الاستجابة لمتطلبات السوق المحلية والإقليمية.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به غرفة صناعة الأردن في تعزيز التكامل الصناعي الغذائي القائم على مدخلات الإنتاج المحلية، مبينا أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الصناعي والمشاريع الإنتاجية التي تعتمد على المواد الخام و مدخلات الإنتاج المحلية وتحقق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبين أن مثل هذه المشاريع تمثل نموذجا يحتذى في تحقيق القيمة المضافة وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.
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