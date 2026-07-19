وزير الطاقة يؤكد أهمية ترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع

الوكيل الإخباري- كرّم وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، فريق الابتكار والمشاركة الفائز بجائزة الفكرة الابتكارية للدورة الثانية (2023–2024)، مؤكداً مضي الوزارة في ترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار، وتشجيع الموظفين على تقديم مبادرات وأفكار تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات الحكومية. اضافة اعلان





وقال الخرابشة، خلال حفل التكريم، إن الابتكار والريادة يشكلان ركيزة أساسية في الثقافة المؤسسية للوزارة، مشيراً إلى أن دعم الأفكار الابتكارية يسهم في استثمار الوقت والجهد، وتطوير آليات العمل، ورفع كفاءة الأداء، فيما يعكس تكريم المبدعين حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة التميز وتبسيط الإجراءات.



من جانبه، أوضح رئيس قسم إدارة المعرفة والابتكار المهندس عمر برقاوي، أن الجائزة جاءت ثمرة برنامج تدريبي داخلي بعنوان "إداري ابتكاري"، نُفذ بدعم من مشروع الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة، بهدف تطوير قدرات الموظفين في الابتكار المؤسسي وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه الوزارة.



وفاز فريق "Creative"، الذي يضم الجيولوجي علي الصمادي، والجيولوجية ديمة عطيات، وتهاني زيدان، وغادة حامد، والمهندسة حنين سعيد، عن مشروع "الاستكشاف المعدني بالاستشعار عن بعد"، لما يوفره من حلول مبتكرة تدعم أعمال الاستكشاف وتعزز كفاءة استثمار الموارد الوطنية.



واستعرض الصمادي خلال الحفل فكرة المشروع الفائز، ومراحل تنفيذه، وكلفته التقديرية، والجدول الزمني المقترح، إضافة إلى أبرز مخرجاته المتوقعة ودوره في دعم أعمال الاستكشاف والتعدين.