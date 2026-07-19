الأحد 2026-07-19 03:51 م

وزير الطاقة يؤكد أهمية ترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، مضي الوزارة في ترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع، من خلال تشجيع الموظفين على طرح مبادرات وأفكار قابلة للتطبيق، لافتا إلى أن الابتكار والريادة ي
وزير الطاقة يؤكد أهمية ترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع
 
الأحد، 19-07-2026 02:57 م

الوكيل الإخباري-  كرّم وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، فريق الابتكار والمشاركة الفائز بجائزة الفكرة الابتكارية للدورة الثانية (2023–2024)، مؤكداً مضي الوزارة في ترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار، وتشجيع الموظفين على تقديم مبادرات وأفكار تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات الحكومية.اضافة اعلان


وقال الخرابشة، خلال حفل التكريم، إن الابتكار والريادة يشكلان ركيزة أساسية في الثقافة المؤسسية للوزارة، مشيراً إلى أن دعم الأفكار الابتكارية يسهم في استثمار الوقت والجهد، وتطوير آليات العمل، ورفع كفاءة الأداء، فيما يعكس تكريم المبدعين حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة التميز وتبسيط الإجراءات.

من جانبه، أوضح رئيس قسم إدارة المعرفة والابتكار المهندس عمر برقاوي، أن الجائزة جاءت ثمرة برنامج تدريبي داخلي بعنوان "إداري ابتكاري"، نُفذ بدعم من مشروع الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة، بهدف تطوير قدرات الموظفين في الابتكار المؤسسي وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه الوزارة.

وفاز فريق "Creative"، الذي يضم الجيولوجي علي الصمادي، والجيولوجية ديمة عطيات، وتهاني زيدان، وغادة حامد، والمهندسة حنين سعيد، عن مشروع "الاستكشاف المعدني بالاستشعار عن بعد"، لما يوفره من حلول مبتكرة تدعم أعمال الاستكشاف وتعزز كفاءة استثمار الموارد الوطنية.

واستعرض الصمادي خلال الحفل فكرة المشروع الفائز، ومراحل تنفيذه، وكلفته التقديرية، والجدول الزمني المقترح، إضافة إلى أبرز مخرجاته المتوقعة ودوره في دعم أعمال الاستكشاف والتعدين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: على الجمهوريين إضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا

اطلاق صفارات الإنذار في الأردن

أخبار محلية اطلاق صفارات الإنذار في الأردن

تنويه هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين

أخبار محلية تعديل ساعات العمل عبر جسر الملك حسين الخميس المقبل

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، مضي الوزارة في ترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع، من خلال تشجيع الموظفين على طرح مبادرات وأفكار قابلة للتطبيق، لافتا إلى أن الابتكار والريادة ي

أخبار محلية وزير الطاقة يؤكد أهمية ترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية "سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف

زين ترعى بطولة اتحاد عمان لكرة السلة (3X3) للرجال

أخبار الشركات زين ترعى بطولة اتحاد عمان لكرة السلة (3X3) للرجال

اختتمت في مدرسة الأمير هاشم للعمليات الخاصة، اليوم الأحد، دورة المظليين الخاصة بالدفعة الثانية من تلاميذ جامعة مؤتة/ الجناح العسكري فوج 35، بحضور نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية. وهدفت الدورة إل

أخبار محلية تخريج الدفعة الثانية من دورة المظليين الخاصة بتلاميذ جامعة مؤتة فوج 35



 
 






الأكثر مشاهدة

 