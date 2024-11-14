وزير الطاقة يؤكد في "كوب 29" تقدم الأردن في التحول الطاقي

الوكيل الإخباري- شارك وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "رسم مسار التحول في مجال الطاقة في دول البحر الأبيض المتوسط والخليج"، والتي عُقدت على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في العاصمة الأذرية باكو.

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وبحسب بيان للوزارة، قدم الخرابشة خلال الجلسة مداخلة استعرض فيها التقدم الذي أحرزه الأردن في مجال الطاقة المتجددة والتحديات والفرص والأولويات التي تسهم في تعزيز التحول الطاقي في المملكة.



وأكد أهمية السياسات الوطنية التي تعزز التكامل الإقليمي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى دور هذه السياسات والمشاريع الملموسة في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة، وتسريع مسار التحول الطاقي في المنطقة.