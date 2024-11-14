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وزير الطاقة يؤكد في "كوب 29" تقدم الأردن في التحول الطاقي

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الدكتور صالح الخرابشة
الخميس، 14-11-2024 03:38 م

الوكيل الإخباري- شارك وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "رسم مسار التحول في مجال الطاقة في دول البحر الأبيض المتوسط والخليج"، والتي عُقدت على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في العاصمة الأذرية باكو.

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وبحسب بيان للوزارة، قدم الخرابشة خلال الجلسة مداخلة استعرض فيها التقدم الذي أحرزه الأردن في مجال الطاقة المتجددة والتحديات والفرص والأولويات التي تسهم في تعزيز التحول الطاقي في المملكة.


وأكد أهمية السياسات الوطنية التي تعزز التكامل الإقليمي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى دور هذه السياسات والمشاريع الملموسة في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة، وتسريع مسار التحول الطاقي في المنطقة.


وناقش المشاركون في الجلسة سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، مثل تطوير البنية التحتية، ومعالجة فجوات الاستثمار، وتجاوز العقبات التنظيمية، والاستفادة من الاستثمارات المتوقعة، وآليات التمويل المناسبة، وتطوير شراكات جاذبة لدعم تحقيق أهداف الطاقة المستدامة في المنطقة.

 
gnews

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