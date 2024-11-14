وزير الطاقة يؤكد في "كوب 29" تقدم الأردن في التحول الطاقي

وبحسب بيان للوزارة، قدم الخرابشة خلال الجلسة مداخلة استعرض فيها التقدم الذي أحرزه الأردن في مجال الطاقة المتجددة والتحديات والفرص والأولويات التي تسهم في تعزيز التحول الطاقي في المملكة.
وأكد أهمية السياسات الوطنية التي تعزز التكامل الإقليمي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى دور هذه السياسات والمشاريع الملموسة في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة، وتسريع مسار التحول الطاقي في المنطقة.
وناقش المشاركون في الجلسة سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، مثل تطوير البنية التحتية، ومعالجة فجوات الاستثمار، وتجاوز العقبات التنظيمية، والاستفادة من الاستثمارات المتوقعة، وآليات التمويل المناسبة، وتطوير شراكات جاذبة لدعم تحقيق أهداف الطاقة المستدامة في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
الشديفات يؤكد أهمية بناء قدرات العاملين مع الشباب
-
العيسوي : الأردن بقيادة الملك ثابتا على مواقفه ومحافظا على أمنه
-
اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية يعقد اجتماعه السنوي بعمّان
-
الأمير الحسن ينقل رسالة من جلالة الملك لرئيس الوزراء الياباني
-
الملك يؤكد استمرار العمل على إنهاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني
-
مستشفى الجامعة يبحث التعاون مع جامعات عراقية
-
٧٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
هام من التعليم العالي الى (597) طالباً وطالبة بشأن طلبات المنح والقروض - اسماء