الجمعة 2026-03-27 10:07 م

وزير الطاقة يطمئن الأردنيين ويوجه رسائل هامة

وزير الطاقة يطمئن الأردنيين ويوجه رسائل هامة
وزير الطاقة يطمئن الأردنيين ويوجه رسائل هامة
 
الجمعة، 27-03-2026 09:15 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن مخزون الطاقة في المملكة آمن ومستقر، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل تعزيز هذا المخزون بشكل مستمر لضمان استدامة التزويد بمصادر الطاقة.اضافة اعلان


وأوضح الخرابشة، خلال حديث تلفزيوني، أن الارتفاع العالمي في أسعار النفط لن ينعكس بشكل مباشر على التسعيرة الشهرية للمحروقات، مبيناً أن الحكومة ستتعامل مع أي زيادات بشكل تدريجي بما يحافظ على استقرار الأسعار.

وشدد على أنه لا يوجد أي نقص في أي من المشتقات النفطية في الأردن، مؤكداً أن سلاسل التوريد تعمل بكفاءة وتستمر في تزويد السوق المحلي بشكل طبيعي، منوها الى أنّ مخزونات المشتقات النفطية الموجودة في المملكة تتراوح مدتها بين 30 - 60 يومًا.

وحذر الخرابشة من إقدام المواطنين على شراء جالونات الكاز والبنزين وغيرها من المشتقات النفطية لغايات التخزين، مبيناً أن ذلك يشكل خطراً على السلامة العامة.

وأضاف أن الحكومة تتابع تطورات أسواق الطاقة العالمية بشكل مستمر، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن التزود واستقرار القطاع في مختلف الظروف.
 
 


وزير الطاقة يطمئن الأردنيين ويوجه رسائل هامة

