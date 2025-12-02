الثلاثاء 2025-12-02 02:29 م

وزير العدل: القضاء الأردني مستقل.. وتوجه للتوسع في العقوبات البديلة

الثلاثاء، 02-12-2025 01:19 م
الوكيل الإخباري- أكد وزير العدل بسام التلهوني أن القضاء الأردني مستقل، ولا سلطان للوزارة على أي قاضٍ انطلاقا من مبدأ تعزيز سيادة القانون واستقلاية القضاء.اضافة اعلان


وقال التلهوني خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن مرحلة التقاضي تراتبية وتمر بعدد من المراحل، وفي حال قرر أي شخص الطعن بالإجراءات أو الاستئناف فإن القانون أتاح ذلك.

وأضاف أنه جرى تطبيق العقوبات البديلة على 14 ألف حالة، وهناك توجه لتوسيع التجربة بشكل أكبر، لافتا إلى أنها تتراوح بين السوار الإلكتروني أو الخدمة المجتمعية ومن يقرر أي الخيارين هو القاضي بعد دراسة الحالة الاجتماعية والصحية للشخص.

وأشار التلهوني إلى أن السوار الإلكتروني أصبح اليوم بديلا للعقوبة أو التوقيف.

وبيّن الوزير أن عام 2026 سيكون عام التحويل الرقمي للقضاء، وذلك بفضل التشريعات التي أرسلت لمجلس النواب والبنية التحتية التي استحدثتها وزارة العدل لتعزيز إجراءات التقاضي وتسريع العملية.
 
 


