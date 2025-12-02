وزير العدل: القضاء الأردني مستقل.. وتوجه للتوسع في العقوبات البديلة

وقال التلهوني خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن مرحلة التقاضي تراتبية وتمر بعدد من المراحل، وفي حال قرر أي شخص الطعن بالإجراءات أو الاستئناف فإن القانون أتاح ذلك.
وأضاف أنه جرى تطبيق العقوبات البديلة على 14 ألف حالة، وهناك توجه لتوسيع التجربة بشكل أكبر، لافتا إلى أنها تتراوح بين السوار الإلكتروني أو الخدمة المجتمعية ومن يقرر أي الخيارين هو القاضي بعد دراسة الحالة الاجتماعية والصحية للشخص.
وأشار التلهوني إلى أن السوار الإلكتروني أصبح اليوم بديلا للعقوبة أو التوقيف.
وبيّن الوزير أن عام 2026 سيكون عام التحويل الرقمي للقضاء، وذلك بفضل التشريعات التي أرسلت لمجلس النواب والبنية التحتية التي استحدثتها وزارة العدل لتعزيز إجراءات التقاضي وتسريع العملية.
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى أعمال جلسة نقاشية
-
وادي الأردن: العمل جارٍ لإنشاء منطقة تنموية اقتصادية في وادي عربة
-
اربد: ورشة حول تعزيز الوعي المجتمعي بالقطاع السياحي
-
اجتماع تحضيري في "غرب اربد" استعدادا لجائزة اللواء الثقافي
-
قرار مرتقب لمجلس الوزراء بصرف معونة الشتاء لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية
-
تعديل دوام موظفي أمانة عمان
-
وزير العدل: أكثر من 14 ألف حكم بديل عن العقوبات السالبة منذ تطبيقها
-
الأردن يشارك بندوة دولية في الجزائر حول التنوع البيولوجي