وزير العدل: توقيع 65 ألف وثيقة قضائية إلكترونيا منذ أيلول الماضي

وقال التلهوني خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 اليوم الثلاثاء، إنه جرى توقيع 65 ألف وثيقة قضائية إلكترونيا ودون الحاجة إلى توقيعها خطيا منذ إطلاق الخدمة أيلول الماضي في قصر عدل عمّان.
وأضاف أن الوزارة بصدد إطلاق خدمات الكاتب العدل إلكترونيا وذلك للعمل على إنجاز المعاملات القضائية عن بعد دون التقيد بالموقع الجغرافي.
وأشار التلهوني إلى أن الوزارة مستمرة في خدمة المساعدة القانونية للأشخاص الذين لا يستطيعون توكيل محامي، بالإضافة إلى التوجه نحو تفعيل خدمة العدالة التصالحية.
وبيّن أن الوزارة تسعى لأتمتة جميع خدماتها والتحويل الإلكتروني تماشيا مع رؤية التحديث الإداري والاقتصادي.
