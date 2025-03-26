الأربعاء 2025-03-26 04:24 م
 

وزير العمل يلتقي السفير المصري

وزير العمل: من أهداف تنظيم سوق العمل حماية العمالة غير الأردنية
وزير العمل: من أهداف تنظيم سوق العمل حماية العمالة غير الأردنية
 
الأربعاء، 26-03-2025 04:14 م
الوكيل الإخباري-   استقبل وزير العمل الدكتور خالد البكار في مكتبه الأربعاء السفير المصري في عمان محمد سمير.اضافة اعلان


وبحث الوزير والسفير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في القضايا المتعلقة بشؤون العمل والعمالة المصرية في الأردن.

وأكد البكار أن العلاقات الأردنية المصرية أخوية ومتجذرة تاريخيا، مشيرا إلى أن التنسيق عالي المستوى والدائم بين قيادتي البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يترجم رؤى القيادتين في مختلف الملفات المشتركة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وبين الوزير أن إجراءات وزارة العمل في تنظيم سوق العمل تصب في مصلحة العمالة غير الأردنية وحماية حقوقها العمالية وفي مقدمتها العمالة المصرية من أي استغلال، لافتا إلى أن قانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني.
 
gnews

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