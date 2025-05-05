وزير العمل يلتقي نظيره البنغالي في الرياض

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الوكيل الإخباري- بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار مع نظيره وزير رعاية المغتربين في جمهورية بنغلادش، الدكتور أصف نظرول، أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية في نسخته السابعة في العاصمة السعودية الرياض. اضافة اعلان





وناقش اللقاء عددًا من القضايا المشتركة التي تخص العمالة البنغالية في الأردن، منها التركيز على تعزيز التوعية القانونية للعمالة البنغالية، والتأكيد على دور السفارة البنغالية في الأردن في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وفقًا لقانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وذلك حماية لهم في سوق العمل، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية وإرشادية باللغة البنغالية لشرح تفاصيل أنظمة السلامة والصحة المهنية.



كما تناول اللقاء آليات متابعة الشكاوى العمالية للعمالة البنغالية في الأردن عبر القنوات الدبلوماسية والقنصلية.



وبحث الوزيران فكرة استقطاب العمالة الماهرة ذات المهارات المتخصصة، خاصة في القطاع الزراعي.



