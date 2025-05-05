وزير العمل يلتقي نظيره البنغالي في الرياض

وناقش اللقاء عددًا من القضايا المشتركة التي تخص العمالة البنغالية في الأردن، منها التركيز على تعزيز التوعية القانونية للعمالة البنغالية، والتأكيد على دور السفارة البنغالية في الأردن في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وفقًا لقانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وذلك حماية لهم في سوق العمل، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية وإرشادية باللغة البنغالية لشرح تفاصيل أنظمة السلامة والصحة المهنية.
كما تناول اللقاء آليات متابعة الشكاوى العمالية للعمالة البنغالية في الأردن عبر القنوات الدبلوماسية والقنصلية.
وبحث الوزيران فكرة استقطاب العمالة الماهرة ذات المهارات المتخصصة، خاصة في القطاع الزراعي.
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