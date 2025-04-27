وزير العمل يوجه بالإعداد لليوم "الوطني للتشغيل 2025"

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الوكيل الإخباري- وجه وزير العمل الدكتور خالد البكار بالإعداد لـ"اليوم الوطني للتشغيل 2025" المقرر تنظيمه في العاصمة وكافة محافظات المملكة يوم الثلاثاء الموافق 2025/5/6. اضافة اعلان





وحث البكار خلال لقائه في مديرية التشغيل المركزية مدراء العمل ورؤساء أقسام التشغيل في المحافظات على التواصل مع القطاع الخاص للمشاركة في اليوم الوظيفي لتوفير فرص عمل للأردنيين في كافة محافظات المملكة.



وبين الوزير أن المشغل الرئيسي للأردنيين هو القطاع الخاص، وتنظيم هذا اليوم يأتي انطلاقًا من تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف زيادة تشغيل الأردنيين في سوق العمل في العاصمة والمحافظات.



وأكد البكار أن مهام وزارة العمل لا تنحصر في تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية بل على العكس، مهامها متعددة ومتشعبة ومنها التشبيك بين الباحثين عن العمل والقطاع الخاص، إضافة إلى مهام أخرى تتعلق بالرقابة على سوق العمل والحفاظ على حقوق العاملين فيه، والرقابة على منشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية وغيرها من المهام الكثيرة.



ودعا البكار أصحاب العمل الراغبين في المشاركة في هذا اليوم الوطني إلى التواصل مع مديرية التشغيل المركزية في عمان أو من خلال أقسام التشغيل في مديريات العمل في المحافظات.