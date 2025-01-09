وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 1 لكانون الثاني 2025

كما أصدر الشبلي الأمر المالي رقم (1) لكانون الثاني لسنة 2025 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
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