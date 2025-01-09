وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 1 لكانون الثاني 2025

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الوكيل الإخباري- أصدر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الأمر المالي رقم (1) لكانون الثاني لسنة 2025 للوزارات والدوائر الحكومية ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية النفقات الجارية والإلتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع. اضافة اعلان





كما أصدر الشبلي الأمر المالي رقم (1) لكانون الثاني لسنة 2025 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.