وزير المياه والري يستقبل ممثل منظمة الفاو

وأشاد الوزير أبو السعود بالجهود المثمرة والتعاون البناء في مختلف المجالات، معربًا عن شكره وتقديره لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي تعززت الشراكة معها في مجالات عديدة، مؤكدًا على عمق الشراكة مع منظمة الفاو لضمان استدامة الموارد المائية، وتعزيز المعرفة وتطوير القدرات ورفع الوعي، وتبادل الخبرات، وتعزيز الاستخدام المستدام للمياه في الزراعة، وإدامة التعاون لتحقيق الأمن المائي والغذائي، وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي والعالمي لمواجهة تحديات نقص المياه والتغيرات المناخية.
من ناحيته، شدد المهندس نبيل عساف ممثل منظمة الأغذية والزراعة على أهمية الجهود الأردنية في معالجة تحديات ندرة المياه في المنطقة ونشر الوعي المائي، خاصة أن التجربة الأردنية تُعد من التجارب الريادية في الإدارة المائية المتكاملة.
