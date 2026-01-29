وزير المياه والري يقوم بزيارة مفاجئة لمياهنا

الوكيل الإخباري- أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال زيارة مفاجئة لشركة مياه الاردن -مياهنا على ضرورة رفع كفاءة التزويد المائي والتعامل بمنتهى المسؤولية مع ملاحظات المواطنين ، وجال على عدد من مرافق الشركة وخدمات الزبائن واطلع على الية تقديم الخدمة للمواطنين ،يرافقه الرئيس التنفيذي المهندس محمد الخرابشة موعزا بضرورة متابعة التزويد المائي في كل المناطق بما في ذلك المحافظات المجاورة.

اضافة اعلان



واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا خلال ترؤس الوزير اجتماعا لبحث اجراءات الشركة بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وزيادة الجهود في تقليل الفاقد المائي وتطوير الأداء الفني والمهني للشركة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين منوها الى الاستمرار في تنفيذ خطط الاستعداد والتجهيز لتأمين احتياجات صيف ٢٠٢٦ من خلال بناء عدة سيناريوهات و الخطط اللازمة لتامين مصادر اضافية لتلبية الطلب .