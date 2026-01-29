وزير المياه والري يقوم بزيارة مفاجئة لمياهنا

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا خلال ترؤس الوزير اجتماعا لبحث اجراءات الشركة بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وزيادة الجهود في تقليل الفاقد المائي وتطوير الأداء الفني والمهني للشركة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين منوها الى الاستمرار في تنفيذ خطط الاستعداد والتجهيز لتأمين احتياجات صيف ٢٠٢٦ من خلال بناء عدة سيناريوهات و الخطط اللازمة لتامين مصادر اضافية لتلبية الطلب .
واشار ان رفع مستوى الجاهزية والأداء والبدء بإعداد خطط عمل لصيف 2026 وديمومة خدمات المياه والصرف الصحي لجميع المشتركين في كل المناطق التابعة للشركة هو مقياس النجاح.
وشدد الوزير على الاستجابة الفاعلة مع المواطنين وتفهم احتياجاتهم وتعزيز شراكتهم في انجاح استراتيجية قطاع المياه، وضرورة وجود خطط فنية قادرة على مواجهة التحديات المائية، ولا سيما في وقت اشتداد الطلب على المياه.
