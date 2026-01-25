وزير المياه يبحث مع مسؤول أميركي التحديات المائية

الوكيل الإخباري- بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي جاكوب ماكغي، التحديات المائية وأبرز الجهود التي يبذلها قطاع المياه لمواجهة مختلف التحديات وتأمين المياه من خلال تنفيذ مشاريع مائية مستدامة.

اضافة اعلان