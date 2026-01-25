الأحد 2026-01-25 06:41 م

وزير المياه يبحث مع مسؤول أميركي التحديات المائية

الأحد، 25-01-2026 04:57 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي جاكوب ماكغي، التحديات المائية وأبرز الجهود التي يبذلها قطاع المياه لمواجهة مختلف التحديات وتأمين المياه من خلال تنفيذ مشاريع مائية مستدامة.

وحسب بيان لوزارة المياه، عبر الوزير أبو السعود خلال اللقاء عن امتنان وتقدير الأردن للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة التحديات التي تواجهها المملكة خاصة في قطاع المياه.

 
 


