وصول دفعة جديدة من أطفال القطاع لتلقي العلاج في الأردن

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الوكيل الإخباري- وصلت دفعة جديدة من أطفال غزة إلى الأردن على متن مروحيات تابعة للقوات المسلحة الأردنية، وبتوجيهات ملكية سامية لتلقي العلاج، ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني، التي تهدف إلى إجلاء ألفي طفل من غزة لتلقي العلاج في الأردن. اضافة اعلان





وتشمل الدفعة أربعة أطفال مع عائلاتهم ومرافقيهم، وذلك لتلقي العلاج اللازم.