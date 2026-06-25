وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/11

ويضم المستشفى الذي جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، عدداً من الكوادر الطبية المتخصصة في مختلف المجالات، تشمل الجراحة العامة، والباطنية، وطب الأطفال، والعيون، وطب الأسنان، والطوارئ، إضافة إلى طواقم التمريض والفنيين، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمراجعين.
ويأتي إرسال هذه الطواقم استمراراً للدور الإنساني والطبي الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية في دعم الأشقاء، وتقديم المساعدة الطبية والإنسانية لهم، تأكيداً لرسالة الأردن الإنسانية الثابتة في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف.
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