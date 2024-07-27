وفاة أربعينية دهسا في الكرك

الوكيل الإخباري- توفيت سيدة أربعينية جراء تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة، بعد تأثرها بإصابات بليغة.
وقال مصدر في الطب الشرعي لإقليم الجنوب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الحالة وصلت إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى الكرك الحكومي، وتبين أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الشديد الناتج عن الإصابات التهتكية وقطع الأوعية الدموية بسبب الارتطام بجسم صلب، والذي نجم عن حادث سير.
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