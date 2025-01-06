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وفاة اثر حادث سير مروع بالقرب من جسر سلحوب

صورة من الحادث المروري
صورة من الحادث المروري
الإثنين، 06-01-2025 11:22 م

الوكيل الإخباري-   وقع حادث صدم مركبة بعامود انارة في منطقة عين الباشا ما بعد جسر سلحوب بإتجاه البقعة مساء اليوم الاثنين وفق مصدر امني .

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وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" انه نتج عن الحادث وفاة واحدة والتحقيق جاري بالحادث

 
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