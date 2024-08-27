وفاة الطبيب معاذ المعايطة

ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" إن الطبيب معاذ المعايطة أصيب بجلطة منذ 3 أشهر ورقد على سرير الشفاء من ذلك الحين.
وأضافوا أنه درس الطب البشري في الجامعة الهاشمية وأصيب بجلطة قبيل آخر اختبار من السنة الدراسية السادسة.
وعرف معاذ بطيب أخلاقه حيث انه وحيد والديه من الذكور ولديه 5 أخوات .
ونعت الجامعة الهاشمية الطالب المعايطة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
"بسم الله الرحمن الرحيم
"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي".
ببالغ الحزن وعميق الأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الأستاذ الدكتور خالد الحياري رئيس الجامعة الهاشمية، وأسرة الجامعة وطلبتها، المغفور له بإذن لله تعالى الطبيب معاذ موسى المعايطة، خريج دفعة أمل العام 2024.
ويتقدمون من ذوي الفقيد بأحر مشاعر العزاء والمواساة، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"
-
أخبار متعلقة
-
الغذاء والدواء: مخالفات إغلاق المنشآت الغذائية أقل من 1%
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير القبرصي
-
حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق والأرصفة بالحصن في اربد
-
الأردن.. 4 آلاف لاجئ عادوا لسوريا في 7 أشهر
-
إصابة طفل بحريق شقة تابعة لمؤسسة الحسين الاجتماعية
-
جامعة اليرموك تستحدث برنامج البكالوريوس في اللغة العربية التطبيقية
-
"الصحراوي" الأخطر.. 6 إصابات في حوادث المرور بالأردن خلال 24 ساعة
-
حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة معلم في إربد- صورة