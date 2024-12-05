وفاة الوكيل بالأمن العام خالد الشراب

ونعى مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام: "الوكيل في الأمن العام فرحان عبد الرحمن الشراب.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه."
وشارك بتشييع جثمان الراحل يوم أمس قائد أمن إقليم الشمال العميد عمر الكساسبة.
وشارك في التشييع مدير شرطة جنوب عمان العميد الدكتور هيثم المشاقبة ومدير شرطة إربد العميد محمد الزوايدة.
كما شارك في التشييع عدد من مرتبات مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات."
انا لله وانا اليه راجعون
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