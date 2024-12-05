وفاة الوكيل بالأمن العام خالد الشراب

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى الوكيل بالأمن العام الشاب خالد فرحان عبد الرحمن الشراب إثر حادث سير، وفقًا لمقربين.

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ونعى مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام: "الوكيل في الأمن العام فرحان عبد الرحمن الشراب.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه."



وشارك بتشييع جثمان الراحل يوم أمس قائد أمن إقليم الشمال العميد عمر الكساسبة.

ونقل العميد الكساسبة أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.



وشارك في التشييع مدير شرطة جنوب عمان العميد الدكتور هيثم المشاقبة ومدير شرطة إربد العميد محمد الزوايدة.



كما شارك في التشييع عدد من مرتبات مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات."





انا لله وانا اليه راجعون