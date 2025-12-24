وفاة بحادث تصادم تريلا وسيارة على الطريق الصحراوي

08:23 ص

الوكيل الإخباري- تعاملت إدارة الدوريات الخارجية في منطقة الطريق الصحراوي، أمس الثلاثاء مع حادث تصادم مركبتين نتج عنه وفاة. اضافة اعلان





وقال النقيب مهدي الحمود من غرفة عمليات إدارة الدوريات، إن حادثًا وقع بين تريلا شحن ومركبة ركوب صغير ما بعد القطرانة باتجاه عمان، بعد مخالفة لقواعد المرور.



وتم نقل الوفاة إلى مستشفى الكرك الحكومي.

