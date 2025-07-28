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وفاة بحادث سير قرب المدينة الرياضية

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الإثنين، 28-07-2025 10:13 ص
الوكيل الإخباري-    قال الملازم 1 مصعب المرايات من إدارة السير، إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث صدم مركبة لجسر ثابت قرب المدينة الرياضية، نتج عنه وفاة وإصابة حسنة .اضافة اعلان


وأضاف، أنه تم التعامل قرب إشارة دير غبار مع حادث تصادم بين مركبتين، نتج عنه إصابتان متوسطتان، وذلك بسبب قطع الإشارة المرورية وهي حمراء.
 
 
gnews

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