وفاة بحادث سير قرب المدينة الرياضية

وأضاف، أنه تم التعامل قرب إشارة دير غبار مع حادث تصادم بين مركبتين، نتج عنه إصابتان متوسطتان، وذلك بسبب قطع الإشارة المرورية وهي حمراء.
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