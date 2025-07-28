وفاة بحادث سير قرب المدينة الرياضية

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الوكيل الإخباري- قال الملازم 1 مصعب المرايات من إدارة السير، إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث صدم مركبة لجسر ثابت قرب المدينة الرياضية، نتج عنه وفاة وإصابة حسنة . اضافة اعلان





وأضاف، أنه تم التعامل قرب إشارة دير غبار مع حادث تصادم بين مركبتين، نتج عنه إصابتان متوسطتان، وذلك بسبب قطع الإشارة المرورية وهي حمراء.