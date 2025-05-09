وفاة ثلاثيني بصعقة كهربائية في الأغوار الشمالية

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشاب أسعف إلى قسم الطوارىء في المستشفى، حيث وصل متوفياً وحولت الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
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