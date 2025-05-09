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وفاة ثلاثيني بصعقة كهربائية في الأغوار الشمالية

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الجمعة، 09-05-2025 11:22 م

الوكيل الإخباري-   توفي شاب ثلاثيني، اليوم الجمعة، اثر تعرضه لصعقة كهربائية في منزله بمنطقة أبو سيدو بلواء الأغوار الشمالية.

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وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشاب أسعف إلى قسم الطوارىء في المستشفى، حيث وصل متوفياً وحولت الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.

 
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