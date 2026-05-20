وفاة حاج أردني في مكة المكرمة

الوكيل الإخباري- أعلن الناطق الاعلامي باسم وزارة الأوقاف الدكتور محمد الطوالبة، اليوم الأربعاء، وفاة الحاج الأردني زياد محمد حسن الكيلاني، وهو محرِم في مكة المكرمة، مبينا أن الوفاة طبيعية.





وقال الطوالبة إن الحاج الراحل راجع البعثة الطبية التي قامت بالتشخيص الأولي وعملت على تحويله إلى مستشفى في مكة المكرمة لإجراء الفحوصات اللازمة، وفارق الحياة هناك.





وأضاف أن الحاج المتوفى رحمة الله عليه كان برفقة زوجته لأداء مناسك العمرة والحج، وعقب الوفاة جرى التواصل مع ذويه في عمان لإخبارهم بالوفاة وتقديم التعازي.

