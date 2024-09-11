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وفاة سيدة بحريق منزل .. والامن يفتح تحقيقاً بالحادثة

احدى مركبات الدفاع المدني
دفاع مدني
الأربعاء، 11-09-2024 10:30 م
الوكيل الإخباري-   استجابت كوادر الاطفاء والاسعاف في مديرية دفاع مدني معان مساء اليوم، لبلاغ حول حريق شب في الطابق الثاني لمبنى مكون من طابقين في مدينة معان.اضافة اعلان


وتمكنت الفرق المشاركة من إخماد الحريق الذي نتج عنه وفاة سيدة إثر تعرضها لحروق بالغة وقامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفاة الى مستشفى معان الحكومي، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق
 
gnews

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