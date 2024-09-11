وفاة سيدة بحريق منزل .. والامن يفتح تحقيقاً بالحادثة

وتمكنت الفرق المشاركة من إخماد الحريق الذي نتج عنه وفاة سيدة إثر تعرضها لحروق بالغة وقامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفاة الى مستشفى معان الحكومي، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق
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