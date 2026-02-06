الجمعة 2026-02-06 10:12 م

وفاة سيدة واصابة شخصين اثر حادث سقوط في اربد

الدفاع المدني
 
الجمعة، 06-02-2026 09:17 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد الى غرفة العمليات والسيطرة   يفيد بسقوط ثلاثة أشخاص عن منحدر جبلي بالقرب من سد وادي العرب (وادي زحر) وعلى الفور تحركت الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني غرب اربد الى موقع الحادث بعد المسير مسافة (٤)كم سيرا على الأقدام حتى تمكنوا من الوصول الى المصابين وتبين سقوط ثلاثة أشخاص عن منحدر جبلي  يقدر ارتفاعه بـ( ١٠٠)متر  ويعانون من كسور وجروح ورضوض بمختلف انحاء الجسم اضافة اعلان


 حيث عملت فرق الإنقاذ المتخصصة على إنقاذ المصابين باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة بمثل هذا النوع من الحوادث بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي لتلقي العلاج اللازم وما لبثت سيدة من ضمن الاصابات داخل المستشفى ان فارقت الحياة، وفتحت الاجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة.
 
 


