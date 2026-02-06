وفاة سيدة واصابة شخصين اثر حادث سقوط في اربد

حيث عملت فرق الإنقاذ المتخصصة على إنقاذ المصابين باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة بمثل هذا النوع من الحوادث بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي لتلقي العلاج اللازم وما لبثت سيدة من ضمن الاصابات داخل المستشفى ان فارقت الحياة، وفتحت الاجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة.
