الأحد 2026-03-08 02:35 م

وفاة شاب أردني غرقاً في تركيا

وفاة شاب أردني غرقاً في تركيا
وفاة شاب أردني غرقاً في تركيا
 
الأحد، 08-03-2026 01:00 م
الوكيل الإخباري-  توفي شاب أردني يُدعى محمد نهاد ويبلغ من العمر 27 عاماً ، إثر حادث غرق في تركيا ، فيما لم يُعرف تفاصيل الحادثة التي أثارت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بين أقاربه وأصدقائه .اضافة اعلان


وقال أحد أقارب الشاب المتوفي لـ"الوكيل الإخباري" أن محمد سافر إلى تركيا، وتعرض لحادث غرق أدى إلى وفاته أثناء صيامه في شهر رمضان المبارك، وأن العائلة تتواصل مع الخارجية الأردنية والسفارة الأردنية في أنقرة لبحث ترتيبات نقل الجثمان . 

وأشار أن الشاب محمد عرف بين أهله وأصدقائه بحسن الخلق، والأدب، والتعامل الحسن، والسيرة الحسنة، ما جعله محبوبا بين الجميع.

وأوضح أن التواصل جارٍ حاليًا مع الجهات الرسمية لترتيب نقل جثمانه إلى الأردن للصلاة عليه ودفنه في المملكة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الدفن فور وصول الجثمان.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس سلطة العقبة يتفقد الجمعيات الخيرية والمراكز التي تعنى بذوي الإعاقة

أخبار محلية رئيس سلطة العقبة يتفقد الجمعيات الخيرية والمراكز التي تعنى بذوي الإعاقة

انفجارات تهز مناطق في إيران.. وإسرائيل تقول إنها "تمر بيوم قوي من المواجهة"

عربي ودولي انفجارات تهز مناطق في إيران.. وإسرائيل تقول إنها "تمر بيوم قوي من المواجهة"

صراع على النمبر وان في مصر.. ياسمين عبد العزيز ترد على مي عمر

فن ومشاهير صراع على النمبر وان في مصر.. ياسمين عبد العزيز ترد على مي عمر

تنسيقات مكتبية لرمضان مستوحاة من موضة 2026

فن ومشاهير تنسيقات مكتبية لرمضان مستوحاة من موضة 2026

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية حول إحباط محاولة تسلل

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية حول إحباط محاولة تسلل

بيان شديد اللهجة صادر عن الرئاسة الفلسطينية

فلسطين بيان شديد اللهجة صادر عن الرئاسة الفلسطينية

توفي الممثل الأميركي كوري باركر، المعروف بدوره في المسلسل الشهير Will & Grace، عن عمر ناهز 60 عامًا، تاركًا بصمة في عالم التلفزيون والسينما وإرثًا فنيًا سيبقى حاضرًا لدى جمهوره وزملائه. وبحسب ما أورد

فن ومشاهير وفاة ممثل مشهور- صورة

صيحات مكياج رمضان لإطلالات أنيقة وراقية

المرأة والجمال صيحات مكياج رمضان لإطلالات أنيقة وراقية



 






الأكثر مشاهدة