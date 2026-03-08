وفاة شاب أردني غرقاً في تركيا

وقال أحد أقارب الشاب المتوفي لـ"الوكيل الإخباري" أن محمد سافر إلى تركيا، وتعرض لحادث غرق أدى إلى وفاته أثناء صيامه في شهر رمضان المبارك، وأن العائلة تتواصل مع الخارجية الأردنية والسفارة الأردنية في أنقرة لبحث ترتيبات نقل الجثمان .
وأشار أن الشاب محمد عرف بين أهله وأصدقائه بحسن الخلق، والأدب، والتعامل الحسن، والسيرة الحسنة، ما جعله محبوبا بين الجميع.
وأوضح أن التواصل جارٍ حاليًا مع الجهات الرسمية لترتيب نقل جثمانه إلى الأردن للصلاة عليه ودفنه في المملكة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الدفن فور وصول الجثمان.
