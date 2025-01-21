وفاة شاب بعيار ناري من سلاح كان بحوزته في وادي موسى

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" بأن شابا ثلاثينياً توفي صباح اليوم الثلاثاء في منطقة وادي موسى، بعد إصابته بعيار ناري . اضافة اعلان





وبين المصدر بأنه ووفقًا للتحقيقات الأولية فإ ن الوفاة ناتجة عن إصابته بالخطأ من سلاح كان بحوزته .