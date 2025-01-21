 
الثلاثاء 2025-01-21 01:23 م
 

وفاة شاب بعيار ناري من سلاح كان بحوزته في وادي موسى

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 21-01-2025 12:44 م

الوكيل الإخباري-  أفاد مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" بأن شابا ثلاثينياً توفي صباح اليوم الثلاثاء في منطقة وادي موسى، بعد إصابته بعيار ناري .اضافة اعلان


وبين المصدر بأنه ووفقًا للتحقيقات الأولية فإن الوفاة ناتجة عن إصابته بالخطأ من سلاح كان بحوزته .

 
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