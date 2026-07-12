وفاة شخص من جنسية عربية غرقاً داخل قناة الملك عبدالله

وبين الناطق الإعلامي أن فرق الغطس قامت بالبحث والتفتيش عنه داخل المياه وعثرت عليه وعملت أيضاً على إخراجه من داخل المياه ونقله إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي، وتم فتح تحقيق بذلك.
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