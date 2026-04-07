وفاة شقيقين غرقا في بركة زراعية بالكرك

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الغطس المتخصصة في مديريتي دفاع مدني الكرك ومادبا تعاملت مع حادثة غرق لشقيقين يبلغان من العمر (15) و (20) عاماً، داخل إحدى البرك الزراعية في منطقة الموجب.





وأضاف الناطق الإعلامي أن طواقم الغطس المتخصصة عملت على إخراجهما واخلائهما إلى مستشفى الأميرة سلمى الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة.



هذا وتجدد مديرية الأمن العام تحذيراتها بعدم الاقتراب من مجاري الأودية والبرك الزراعية أو التجمعات المائية التي تكونت بفعل مياه الأمطار حتى لا يتكرر وقوع مثل هذا النوع من الحوادث.





