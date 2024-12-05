 
الخميس 2024-12-05 03:12 م
 

وفاة طالب سقط عن سطح منزل .. والتربية تنعى

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الخميس، 05-12-2024 02:02 م

الوكيل الإخباري-   توفي الطَّالِب عبدالرحمن ممدوح الشبول من مديرية لواء الرمثا بعد سقوطه من سطح منزله.

والطالب من الصف الخامس الأساسي في مدرسة أبي عبيدة الاساسية للبنين.

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هذا، ونعى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي المحافظة، والامينان العامان الدكتور نواف العجارمة والدكتورة سحر الشخاترة، ومدير التربية والتعليم الدكتور فيصل الحوامدة والأسرةُ التَّربويَّة الطالب، سائلين له الجنة، ولذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون ..

 
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