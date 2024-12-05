وفاة طالب سقط عن سطح منزل .. والتربية تنعى

الوكيل الإخباري- توفي الطَّالِب عبدالرحمن ممدوح الشبول من مديرية لواء الرمثا بعد سقوطه من سطح منزله.



والطالب من الصف الخامس الأساسي في مدرسة أبي عبيدة الاساسية للبنين.

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