وفاة طبيب وهو على رأس عمله في البشير

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي طبيب التخدير مهند ابو غويلة، اليوم الثلاثاء، وهو على رأس عمله في مستشفى البشير. اضافة اعلان





ونعت نقابة الاطباء الاردنية الطبيب ابوغويلة، "لينضم إلى من رحلوا وهم يؤدون أعظم الرسالات، يخففون الألم، ويقدموا أرواحهم ليحفظوا أرواح المرضى، ويلبوا نداء الواجب حتى آخر لحظة في ظل ظروف العمل القاسية ، ويبذلون جهودا جبارة مرهقة في معالجة الاعداد الكبيرة من المرضى بشكل يومي، وفوق طاقتهم البشرية".



وقالت النقابة: "هم رحلوا بأجسادهم، لكن أثرهم سيبقى خالدا في ذاكرة العمل الإنساني".