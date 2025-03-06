وفاة طفل إثر سقوطه من سطح منزل ذويه

وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي الدكتور أسامة أبو سنينة، إنه جرى إسعاف الطفل إلى طوارئ المستشفى، وأجريت له محاولات طبية لإنعاشه، لكنه ما لبث وأن فارق الحياة متأثراً بإصابته.
وأضاف، أنه تم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
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