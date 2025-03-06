 
الخميس 2025-03-06 09:09 م
 

وفاة طفل إثر سقوطه من سطح منزل ذويه

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الخميس، 06-03-2025 07:34 م

الوكيل الإخباري-   توفي طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، الخميس، إثر تعرضه للسقوط من سطح منزل ذويه في الشونة الشمالية.

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وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي الدكتور أسامة أبو سنينة، إنه جرى إسعاف الطفل إلى طوارئ المستشفى، وأجريت له محاولات طبية لإنعاشه، لكنه ما لبث وأن فارق الحياة متأثراً بإصابته.
وأضاف، أنه تم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.

 
 
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