وفاة طفل بحادث دهس وإصابة آخرين على طرق خارجية

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع عدة حوادث خلال ال 24 ساعة الماضية وتم ضبط عدد من المخالفات على طرق خارجية.
وقال النقيب زياد الشرمان، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام إن الدوريات تعاملت مع حادث دهس طفل بعمر 13 سنة على طريق أوتستراد الزرقاء- الأزرق ما أدى إلى وفاته، وتم اخلاء الوفاة وإجراء اللازم بالموقع والمتابعة من قبل المختصين.
وبين أنه تم التعامل مع حادث تدهور شاحنة محملة بـ 11مركبة، بالقرب من محطة الزميلة باتجاه العاصمة عمان، نتج عنه إصابة واحدة متوسطة وتم اسعافها إلى مستشفى النديم الحكومي.
وأضاف أنه تم التعامل مع حادث صدم بين مركبتين على طريق اوتستراد المفرق- الزرقاء نتج عنه 4 اصابات متوسطة وتم نقلهم الى مستشفى الزرقاء الحكومي .
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