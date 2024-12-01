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وفاة وإصابتان في حادث على طريق الأزرق

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 01-12-2024 08:18 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم مروع الساعه التاسعه صباحاً أمس السبت بين مركبتين على طريق "شويعر" باتجاه الأزرق ، حيث نتج عن الحادث وفاة وإصابتين .اضافة اعلان


وبحسب التقرير المروري اليومي فإن كوادر الدفاع المدني قامت بإخلاء الوفاة والإصابتين باتجاه مستشفى الزرقاء الحكومي ، فيما تواجدت كوادر إدارة السير في مكان الحادث للدلالة والإرشاد ولإزالة الأثر المروري ورفع الإعاقة عن الطريق العام .

 
gnews

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