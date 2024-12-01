وفاة وإصابتان في حادث على طريق الأزرق

وبحسب التقرير المروري اليومي فإن كوادر الدفاع المدني قامت بإخلاء الوفاة والإصابتين باتجاه مستشفى الزرقاء الحكومي ، فيما تواجدت كوادر إدارة السير في مكان الحادث للدلالة والإرشاد ولإزالة الأثر المروري ورفع الإعاقة عن الطريق العام .
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