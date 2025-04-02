الأربعاء 2025-04-02 04:36 م
 

وفاة و 3 إصابات بحادث تدهور في وادي عربة

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الأربعاء، 02-04-2025 03:52 م

الوكيل الإخباري-   توفي شخص وأصيب 3 أخرين اثر حادث تدهور صباح اليوم في منطقة وادي عربة باتجاه العقبة وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل  الاخباري" ، انه جرى نقل الوفاة وإسعاف المصابين إلى مستشفى الأمير هاشم  ووصفت حالة المصابين بالمتوسطة وبوشرت التحقيقات.

 
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