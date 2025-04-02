وفاة و 3 إصابات بحادث تدهور في وادي عربة

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الوكيل الإخباري- توفي شخص وأصيب 3 أخرين اثر حادث تدهور صباح اليوم في منطقة وادي عربة باتجاه العقبة وفق مصدر أمني.

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