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وفد طبي من جامعتي هارفارد ويوتا يزور مستشفى الجامعة

مستشفى الجامعة الأردنية
مستشفى الجامعة الأردنية
 
الأحد، 20-04-2025 04:46 م

الوكيل الإخباري-    استقبل مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور نادر البصول اليوم الأحد، وفدا طبيا متخصصا من جامعة هارفارد ومستشفى بوسطن للأطفال وجامعة يوتا، يضم أطباء واستشاريين في الأمراض الصدرية والجهاز الهضمي والتغذية والعلاج النفسي للأطفال وذلك في إطار توثيق التعاون المشترك ومتابعة تطبيق مبادرة تحسين جودة الرعاية الصحية لمرضى التليف الكيسي في الأردن.

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ورحب البصول، بالوفد الزائر، مؤكدا دعم المستشفى الكامل لهذه المبادرة الرائدة، واستعداده لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاحها، وبما يسهم في تحسين نوعية حياة الأطفال المصابين بالتليف الكيسي.

وأشار البصول، إلى أهمية التعاون الدولي في تبادل الخبرات الطبية والعلمية، معربا عن اعتزازه بجهود مجموعة البحث العلمي في "التليف الكيسي بقيادة نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب الرامية إلى تطوير الرعاية الصحية والبحث العلمي المرتبط بهذا المرض على المستويين المحلي والدولي.

 
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