وفد طبي من جامعتي هارفارد ويوتا يزور مستشفى الجامعة

الوكيل الإخباري- استقبل مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور نادر البصول اليوم الأحد، وفدا طبيا متخصصا من جامعة هارفارد ومستشفى بوسطن للأطفال وجامعة يوتا، يضم أطباء واستشاريين في الأمراض الصدرية والجهاز الهضمي والتغذية والعلاج النفسي للأطفال وذلك في إطار توثيق التعاون المشترك ومتابعة تطبيق مبادرة تحسين جودة الرعاية الصحية لمرضى التليف الكيسي في الأردن.

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