وفد طبي من جامعتي هارفارد ويوتا يزور مستشفى الجامعة

ورحب البصول، بالوفد الزائر، مؤكدا دعم المستشفى الكامل لهذه المبادرة الرائدة، واستعداده لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاحها، وبما يسهم في تحسين نوعية حياة الأطفال المصابين بالتليف الكيسي.
وأشار البصول، إلى أهمية التعاون الدولي في تبادل الخبرات الطبية والعلمية، معربا عن اعتزازه بجهود مجموعة البحث العلمي في "التليف الكيسي بقيادة نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب الرامية إلى تطوير الرعاية الصحية والبحث العلمي المرتبط بهذا المرض على المستويين المحلي والدولي.
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