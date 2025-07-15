وفد عسكري أردني يتابع واجب إخماد الحرائق في سوريا

وأطلع الوفد على آلية عمل الفرق وتنفيذها للجهود الميدانية بما يضمن التعامل الفعال مع الحرائق في المناطق المتضررة.
وأكد الوفد أهمية استمرار التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات البيئية والإنسانية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويُسهم في الحد من آثار الكوارث الطبيعية على المجتمعات.
وتأتي هذه المشاركة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، بضرورة الاستجابة الفورية للواجبات الإنسانية، وتأكيداً على دور المملكة الأردنية الهاشمية في الوقوف إلى جانب الأشقاء والأصدقاء في مختلف الظروف، وتقديم الدعم اللازم عبر تسخير الإمكانات والقدرات كافة.
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