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وفد عُماني يزور المركز الوطني لتطوير المناهج

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 26-02-2025 03:56 م

الوكيل الإخباري-   زار وفد من مشروع "خزنة" التابع لوزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان المركز الوطني لتطوير المناهج بهدف الاستفادة من تجربة الأردن الرائدة في إدراج مبحث "الثقافة المالية" ضمن المناهج الدراسية.

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وخلال الزيارة، التقى الوفد العُماني مع رئيس المجلس الأعلى للمركز، الدكتور محيي الدين توق، ورئيس المركز الوطني لتطوير المناهج بالوكالة الدكتور محمد كنانة، ورئيس فريق تأليف مبحث الثقافة المالية، الدكتور عدلي قندح، حيث جرى استعراض تجربة الأردن في تطوير وتطبيق منهاج الثقافة المالية، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات وأساليب التدريس المعتمدة في هذا المجال.

 
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