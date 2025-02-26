وفد عُماني يزور المركز الوطني لتطوير المناهج

الوكيل الإخباري- زار وفد من مشروع "خزنة" التابع لوزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان المركز الوطني لتطوير المناهج بهدف الاستفادة من تجربة الأردن الرائدة في إدراج مبحث "الثقافة المالية" ضمن المناهج الدراسية.

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