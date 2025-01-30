وفد عُماني يطلع على تجربة التدريب المهني

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الوكيل الإخباري- زار وفد من وزارة الدفاع في سلطنة عُمان مؤسسة التدريب المهني بهدف الاطلاع على التجربة الأردنية الرائدة في مجال التدريب المهني. اضافة اعلان





وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس، أكد مدير عام المؤسسة الدكتور أحمد الغرايبة عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وعُمان، مشددًا على أهمية تطوير هذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، خاصة في مجال التدريب المهني، الذي يُعد محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وقدّم الغرايبة، عرضًا شاملاً حول أبرز إنجازات المؤسسة، والبرامج التدريبية المتطورة التي تقدمها، إضافة إلى الخطط الاستراتيجية المستقبلية التي تهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية واحتياجات أسواق العمل بما يتوافق مع مهارات المستقبل.



واستعرض الغرايبة، الإطار العام لإصلاح منظومة التدريب المهني والتقني، الذي يأتي ضمن مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، والذي يهدف إلى تحسين جودة المخرجات التعليمية وربطها باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتضمن العرض أيضًا المشاريع المستقبلية للمؤسسة والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتميز في مجال التدريب المهني والتقني.



واطلع الوفد على نموذج مراكز التميز المهني التي تعتبر من أبرز مبادرات المؤسسة، إضافة إلى أكاديميات السياحة والفندقة المنبثقة من المبادرة الملكية لتطوير فنون الطهي، والتي تسهم في رفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي.



بدوره، أعرب الوفد عن إعجابه بالمستوى والبرامج المتطورة التي تقدمها "التدريب المهني"، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه التجربة الناجحة في تطوير قطاع التدريب المهني في عُمان وتبادل الخبرات وتعزيز التجارب ضمن أفضل الممارسات العالمية.

