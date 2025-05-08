الخميس 2025-05-08 04:49 م
 

وفد ليبي يطلع على تجربة صندوق المعونة الوطنية

صندوق المعونة الوطنية
صندوق المعونة الوطنية
 
الخميس، 08-05-2025 04:23 م

الوكيل الإخباري-   اطلع وفد ليبي، اليوم الخميس، خلال زيارة قام بها لصندوق المعونة الوطنية، على التجربة الأردنية في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.

اضافة اعلان


وأكدت مدير عام الصندوق، ختام شنيكات، خلال لقائها الوفد الليبي، أهمية مثل هذه الزيارات لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، لما يسهم في رفع سوية الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطن العربي.


وأشارت إلى أن هذه الزيارة تعكس ثقة الجهات الإقليمية والدولية بصندوق المعونة الوطنية، الذي أصبح نموذجا يحتذى به في مجالات مكافحة الفقر وتقديم الدعم للأسر المحتاجة.


واستعرضت شنيكات، جميع البرامج التي ينفذها الصندوق، وأهداف كل برنامج، والفئات المستهدفة، وآليات عمل الصندوق، ومدى قدرته على تحديث برامجه ومواكبتها للتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تتجه لتنظيم مهن المعالجة بالحجامة والأعشاب والإبر الصينية

ولي العهد يبحث مع شركات يابانية فرص التعاون بمجالات الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات

أخبار محلية ولي العهد يعقد عددا من اللقاءات الاقتصادية في طوكيو

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية وفد ليبي يطلع على تجربة صندوق المعونة الوطنية

مجلس الأعيان

شؤون برلمانية "زراعة الأعيان" تقر مشروع قانون التعاون

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية "الاتصال الحكومي" تعقد ورشة لشاغلي وظائف الإدارة الوسطى

فرلبؤلا

فيديو منوع لن يطلق عليها السلحفاة البطيئة بعد الآن

فقل

فيديو منوع تكنولوجيا القطع باستخدام الماء

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مكافحة المخدرات تحبط محاولة شخصين من جنسية عربية تصنيع مادة الكريستال المخدرة داخل الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة