وفد ليبي يطلع على تجربة صندوق المعونة الوطنية

الوكيل الإخباري- اطلع وفد ليبي، اليوم الخميس، خلال زيارة قام بها لصندوق المعونة الوطنية، على التجربة الأردنية في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.

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وأكدت مدير عام الصندوق، ختام شنيكات، خلال لقائها الوفد الليبي، أهمية مثل هذه الزيارات لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، لما يسهم في رفع سوية الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطن العربي.



وأشارت إلى أن هذه الزيارة تعكس ثقة الجهات الإقليمية والدولية بصندوق المعونة الوطنية، الذي أصبح نموذجا يحتذى به في مجالات مكافحة الفقر وتقديم الدعم للأسر المحتاجة.