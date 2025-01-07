وفد من الإدارة المحلية يطلع على المبادرات الملكية المنفذة في دير أبي سعيد

وتفقد الوفد أماكن المبادرات الملكية وهي القرية الحضرية والمجمع الرياضي ومصنع العرين وتوسعة عيادات مستشفى الأميرة راية ومركز الكورة للتربية الخاصة.
واستعرض رئيس بلدية دير أبي سعيد عادل بني عيسى، أهم المبادرات الملكية المنفذة في المنطقة، حيث تعتبر القرية الحضرية متنفسا لجميع أهالي اللواء.
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