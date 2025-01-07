 
الثلاثاء 2025-01-07 02:00 ص
 

وفد من الإدارة المحلية يطلع على المبادرات الملكية المنفذة في دير أبي سعيد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الثلاثاء، 07-01-2025 12:31 ص
الوكيل الإخباري-   اطلع وفد من قسم المبادرات الملكية في وزارة الإدارة المحلية على المبادرات الملكية المنفذة على أراضي بلدية دير أبي سعيد، في لواء الكورة بمحافظة إربد.اضافة اعلان


وتفقد الوفد أماكن المبادرات الملكية وهي القرية الحضرية والمجمع الرياضي ومصنع العرين وتوسعة عيادات مستشفى الأميرة راية ومركز الكورة للتربية الخاصة.

واستعرض رئيس بلدية دير أبي سعيد عادل بني عيسى، أهم المبادرات الملكية المنفذة في المنطقة، حيث تعتبر القرية الحضرية متنفسا لجميع أهالي اللواء.
 
gnews

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